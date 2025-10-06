Скидки
Два гонщика NASCAR пересекли линию финиша задом наперёд
Финиш гонки NASCAR Cup Series на ровале «Шарлотт»
Аудио-версия:
Комментарии

На ровале «Шарлотт Мотор Спидвей» (дорожной трассе, проложенной внутри овала) состоялась финальная гонка второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series. Уверенную победу одержал новозеландец Шейн ван Гисберген из команды Trackhouse Racing, для которого это уже пятый успех по ходу сезона, а одним из самых ярких моментов заезда стало столкновение Росса Честейна и Денни Хэмлина перед клетчатым флагом.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Хэмлин, который фактически гарантировал себе место в полуфинале плей-офф, в конце гонки занимал 18-е место, тогда как шедший позади него Честейн должен был отыграть хотя бы одну позицию, чтобы пройти в следующий раунд. На входе в финальную шикану Честейн пошёл в отчаянную атаку на Хэмлина и ударил его в заднюю часть автомобиля. Обоих гонщиков развернуло в результате контакта, при этом оба включили заднюю передачу и задним ходом пересекли линию финиша.

Честейн в итоге занял 21-е место и не смог пробиться в следующий раунд плей-офф, уступив Джоуи Логано четыре очка. Хэмлин пересёк линию финиша на 23-й позиции.

NASCAR Cup Series. Bank of America Roval 400 (топ-10):
1. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 109 кругов.
2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +15.1 сек.
3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +16.0.
4. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +21.8.
5. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +36.9.
6. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +45.0.
7. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») +51.0.
8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +53.4.
9. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») +57.1.
10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +58.8.

Помимо Хэмлина, в полуфинал плей-офф пробились его партнёры по Joe Gibbs Racing Кристофер Белл и Чейз Бриско, трое представителей Hendrick Motorsports — Кайл Ларсон, Уильям Байрон и Чейз Эллиотт, а также Райан Блейни и Джоуи Логано из Team Penske.

Вместе с Честейном из борьбы за чемпионство выбыли Тайлер Реддик и Бубба Уоллас, выступающие за команду Майкла Джордана 23XI Racing, а также гонщик Team Penske Остин Синдрик.

Итоги второго раунда плей-офф:
1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — победа в Канзасе.
2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — победа в Нью-Гэмпшире.
3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3173 очка.
4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3159.
5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 3138.
6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3132.
7. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 3118.
8. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 3103.
9. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 3099.
10. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 3091.
11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 3079.
12. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 3054.

Следующий этап — гонка South Point 400 — пройдёт на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей» 12 октября. Полуфинал NASCAR Cup Series состоит из трёх гонок, они определят четвёрку финалистов, которые в заключительной гонке чемпионата разыграют титул между собой.

