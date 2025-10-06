Скидки
«Мы пассажиры в этом болиде». Леклер — о темпе «Феррари»

«Мы пассажиры в этом болиде». Леклер — о темпе «Феррари»
27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», высказался о темпе болида SF-25 после Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Размен позиций с Льюисом? Я не думаю, что это самая большая проблема команды на данный момент. К сожалению, у нас нет машины, которая могла бы бороться с парнями, находящимися впереди. «Макларен» с начала года всегда имел такой же отрыв от нас. «Ред Булл» сделал шаг вперёд с Монцы и сейчас на одном уровне с «Маклареном», а «Мерседес» теперь тоже на уровне с этими командами.

И только потом идём мы. Это непросто, потому что, конечно, хочется бороться за лучшие позиции, но сейчас ощущение, что мы просто пассажиры в этом болиде и не можем выжать из него больше», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

