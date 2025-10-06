Андреа Стелла высказался о негативной реакции Пиастри на борьбу с Норрисом

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал негативную реакцию пилота команды австралийца Оскара Пиастри на борьбу с напарником Ландо Норрисом в гонке Гран-при Австралии.

Напомним, Норрис атаковал Пиастри на первом круге в третьем повороте и сумел обогнать, но не смог избежать контакта. Австралиец остался недоволен инцидентом, о чём сообщил по командному радио.

«Оскар сделал несколько заявлений, когда был за рулём, но именно такого характера мы и ждём от наших пилотов. Они должны предельно ясно излагать свою позицию, именно об этом мы и просим их», — приводит слова Стеллы BBC.

