Оруджев — о контакте «Макларенов» на старте: Норрис не сделал прямо что-то ужасное

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал борьбу пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри в гонке Гран-при Сингапура.

«Норрис не сделал прямо что-то ужасное. Был маленький контакт, который в итоге оказался самым зрелищным моментом гонки. Да, чуть коснулись и Оскара выдавили. Но именно в этот момент была борьба за позицию на трассе, и Ландо её пусть и грязно, но выиграл. Скажем так, контакт был, но в пределах трассы Пиастри остался», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

