Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен согласился с Расселлом, что в случае обгона на старте мог бы победить

Ферстаппен согласился с Расселлом, что в случае обгона на старте мог бы победить
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен согласился с британским пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом по поводу возможности победить на Гран-при Сингапура в случае обгона на старте гонки.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Да, я тоже так думаю. Просто здесь очень сложно обгонять, но в первом повороте я не смог выйти в лидеры. Ещё вчера я знал, что будет очень сложно сохранить позицию на этой части трека. Затем, конечно, из-за дождя, мы выбрали мягкую резину, просто надеясь, что, во-первых, сможем сохранить вторую строчку и, возможно, попытаемся побороться за лидерство в первом повороте.

Но раз мне этого не удалось, то далее нужно было просто стараться сохранить работоспособность «софта» достаточно долго, чтобы проехать приемлемый отрезок до пит-стопа. Тогда, конечно, я понимал, что даже после перехода на «хард» до финиша придётся ехать долго. Я думаю, что мои шины были на шесть-семь кругов старше, чем у Джорджа и Ландо.

Кроме того, на протяжении всей гонки я испытывал большие трудности с переключением передач, как на понижении, так и на повышении, — ничего не помогало. И баланс машины был не таким, каким я хотел бы его видеть. Так что да, я думаю, что второе место — это максимум, на что мы были способны. Но в то же время, даже если бы баланс был намного лучше, второе место всё равно было бы лучшим, если не совершить обгон на старте. Это классический Сингапур без машины безопасности», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Ферстаппен — о шансах на титул в 2025-м: нужно доминировать. Мы этого не делаем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android