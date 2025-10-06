Ферстаппен согласился с Расселлом, что в случае обгона на старте мог бы победить

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен согласился с британским пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом по поводу возможности победить на Гран-при Сингапура в случае обгона на старте гонки.

«Да, я тоже так думаю. Просто здесь очень сложно обгонять, но в первом повороте я не смог выйти в лидеры. Ещё вчера я знал, что будет очень сложно сохранить позицию на этой части трека. Затем, конечно, из-за дождя , мы выбрали мягкую резину, просто надеясь, что, во-первых, сможем сохранить вторую строчку и, возможно, попытаемся побороться за лидерство в первом повороте.

Но раз мне этого не удалось, то далее нужно было просто стараться сохранить работоспособность «софта» достаточно долго, чтобы проехать приемлемый отрезок до пит-стопа. Тогда, конечно, я понимал, что даже после перехода на «хард» до финиша придётся ехать долго. Я думаю, что мои шины были на шесть-семь кругов старше, чем у Джорджа и Ландо.

Кроме того, на протяжении всей гонки я испытывал большие трудности с переключением передач, как на понижении, так и на повышении, — ничего не помогало. И баланс машины был не таким, каким я хотел бы его видеть. Так что да, я думаю, что второе место — это максимум, на что мы были способны. Но в то же время, даже если бы баланс был намного лучше, второе место всё равно было бы лучшим, если не совершить обгон на старте. Это классический Сингапур без машины безопасности», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.