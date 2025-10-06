Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, вышел ли «Ред Булл» на уровень «Макларена» на фоне последних результатов в Формуле-1.

«Я бы сказал, что они близко. Ситуация такая, что «Макларен» всё равно безусловно быстрее. Проблема для них только в том, что Макс оказывается на трассе перед ними. И вот тут уже темпа не хватает, чтобы обогнать. Так что да, машина всё ещё лучше у «Макларена», но с ней не обогнать. Особенно не обогнать Макса», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

На Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно завоевал Кубок конструкторов.