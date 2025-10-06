Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев ответил, вышел ли «Ред Булл» на уровень «Макларена»

Оруджев ответил, вышел ли «Ред Булл» на уровень «Макларена»
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, вышел ли «Ред Булл» на уровень «Макларена» на фоне последних результатов в Формуле-1.

«Я бы сказал, что они близко. Ситуация такая, что «Макларен» всё равно безусловно быстрее. Проблема для них только в том, что Макс оказывается на трассе перед ними. И вот тут уже темпа не хватает, чтобы обогнать. Так что да, машина всё ещё лучше у «Макларена», но с ней не обогнать. Особенно не обогнать Макса», — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

На Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно завоевал Кубок конструкторов.

Материалы по теме
Как себя поведёт Пиастри и должны ли были снять с гонки Хэмилтона? Разбор Сингапура
Эксклюзив
Как себя поведёт Пиастри и должны ли были снять с гонки Хэмилтона? Разбор Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android