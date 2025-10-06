Скидки
Оруджев прокомментировал претензии Ферстаппена к Норрису после квалификации

Оруджев прокомментировал претензии Ферстаппена к Норрису после квалификации
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал претензии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») к действиям Ландо Норриса («Макларен») в концовке квалификации Гран-при Сингапура.

«Мне кажется, натянуто со стороны Макса. Там же ещё и прямая до поворота — по такой логике Ландо Ферстаппену и слипстрим раздал?» — написал Оруджев в колонке на «Чемпионате».

Нидерландец по итогам квалификации занял второе место, на котором и финишировал в основной гонке. Норрис, показавший пятое время в субботу, прорвался на третью позицию, на которой и закончил Гран-при Сингапура.

