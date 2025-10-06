Расселл многократно отвергал предложения «Мерседеса» о продлении контракта — Racingnews365

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл многократно отвергал предложения «Мерседеса» о продлении контракта, сообщили в издании Racingnews365.

«Расселл получал множество предложений от «Мерседеса», но каждый раз отклонял их. Он хочет видеть прогресс в нескольких областях, учитывая предложения, которые он получал на данный момент. Это включает, например, продолжительность контракта, а также количество маркетинговых дней, которые он должен провести для немецкого производителя. Ведь обычно, чем дольше гонщик в команде — тем больше зарплата и меньше рекламных дней, чтобы сохранять концентрацию и форму пилота.

При этом все по-прежнему понимают, что продление контракта — неизбежная ситуация, так как у обеих сторон нет иного выбора. Дискуссия между Расселлом и «Мерседесом» указывает на то, что команда не хочет идти на крайности, чтобы сохранить британца, как это было в прошлом с Льюисом Хэмилтоном. Но ключевая разница в том, что Джордж — не чемпион мира, и, возможно, именно в этом и отличаются взгляды команды и Расселла.

Джордж чувствует, что находится на пике формы, отчего хочет ещё меньше спонсорских дней. «Мерседес» хотел бы сохранить для Расселла 60 маркетинговых дней, однако британец хочет ещё больше снизить эту цифру», — говорится в статье.