Вольф: если бы мне сказали, что «Мерседес» будет доминировать в Сингапуре, не поверил бы
Поделиться
Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу пилота команды британца Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Откуда у «Мерседеса» такая скорость? Вы мне скажите. Сингапур никогда не был для нас приятным местом, если говорить об аэродинамике. Если бы мне сказали, что мы будем доминировать так, как сегодня, я бы не поверил.
Эти машины – коробка с сюрпризом. Если вы спросите «Макларен», почему у них не получились последние три гонки, им, вероятно, будет трудно ответить. Опять же, Макс вернулся, а затем ему не опять хватило темпа. То же касается и «Феррари», — приводит слова Вольфа Autosport.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
16:42
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:52
-
14:52
-
14:41
-
13:50
-
13:40
-
12:48
-
12:19
-
11:34
-
10:51
-
10:23
-
09:47
-
09:39
-
08:30
-
01:21
-
01:04
-
00:56
- 5 октября 2025
-
23:37
-
23:24
-
22:41
-
22:16
-
21:36
-
21:24
-
21:03
-
20:41
-
19:45
-
19:34
-
19:18
-
18:44