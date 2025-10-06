Скидки
Вольф: если бы мне сказали, что «Мерседес» будет доминировать в Сингапуре, не поверил бы

Вольф: если бы мне сказали, что «Мерседес» будет доминировать в Сингапуре, не поверил бы
Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу пилота команды британца Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Откуда у «Мерседеса» такая скорость? Вы мне скажите. Сингапур никогда не был для нас приятным местом, если говорить об аэродинамике. Если бы мне сказали, что мы будем доминировать так, как сегодня, я бы не поверил.

Эти машины – коробка с сюрпризом. Если вы спросите «Макларен», почему у них не получились последние три гонки, им, вероятно, будет трудно ответить. Опять же, Макс вернулся, а затем ему не опять хватило темпа. То же касается и «Феррари», — приводит слова Вольфа Autosport.

