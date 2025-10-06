Вольф: если бы мне сказали, что «Мерседес» будет доминировать в Сингапуре, не поверил бы

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу пилота команды британца Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура.

«Откуда у «Мерседеса» такая скорость? Вы мне скажите. Сингапур никогда не был для нас приятным местом, если говорить об аэродинамике. Если бы мне сказали, что мы будем доминировать так, как сегодня, я бы не поверил.

Эти машины – коробка с сюрпризом. Если вы спросите «Макларен», почему у них не получились последние три гонки, им, вероятно, будет трудно ответить. Опять же, Макс вернулся, а затем ему не опять хватило темпа. То же касается и «Феррари», — приводит слова Вольфа Autosport.