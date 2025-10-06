Скидки
Мекис — о своём вкладе в «Ред Булл»: по-прежнему равен нулю

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о своей работе в команде с момента назначения в июле.

«По-прежнему 0, ребята. 0. И говорю об этом с той же серьёзностью, что и после Монцы. Прибавка в производительности преимущественно обусловлена работой всех, кто анализирует ограничения машины, гонка за гонкой. Что мешает раскрыть потенциал? Как повысить производительность? Где повысить производительность, чтобы это конвертировалось во время круга? Эта работа благодаря чёткому вкладу Макса [Ферстаппена] приносит свои плоды, и это хорошие новости», — приводит слова Мекиса ESPN.

