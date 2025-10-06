«Так не делается». Питер Уиндзор поддержал Пиастри в инциденте с Норрисом

Бывший менеджер команд Ф-1 и журналист Питер Уиндзор считает, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри был прав, когда выразил недовольство борьбой с напарником Ландо Норрисом на Гран-при Сингапура.

«Я считаю, что Пиастри был прав, когда говорил об этом. Вы оставляете место напарнику, а тот выезжает слишком хорошо и касается ваших колёс, поскольку не рассчитал скорость машины впереди. Норрис должен был избежать столкновения с Максом Ферстаппеном.

Так не поступают. Так не поступают с напарником. Понятно, если это гонщик из другой команды… Но напарник? Так не делается», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.