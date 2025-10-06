Хорнер и экс-сотрудница «Ред Булл» достигли соглашения, разбирательство в суде прекращено

Судебное разбирательство между бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и экс-сотрудницей «быков», которая обвинила его в «неподобающем отношении», сегодня завершилось в британском арбитражном суде по трудовым спорам. Об этом информирует издание GPblog.

Согласно имеющейся информации, стороны смогли достичь мирового соглашения. Хорнер, в свою очередь, будет обязан выплатить девушке несколько миллионов фунтов.

Напомним, об обвинении сотрудницы австрийской команды против Кристиана – тогда руководителя гоночного коллектива – стало известно в начале февраля 2024 года. Из-за обвинений «Ред Булл» принял решение провести внутреннее расследование, по итогам которого Хорнер был оправдан. В июле нынешнего года Кристиан покинул австрийскую команду. Ожидается, что Хорнер вернётся в Формулу-1 в 2026 году.