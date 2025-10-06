Джек Дуэн может стать резервным пилотом «Хааса»

Австралийский гонщик Джек Дуэн рассматривает возможность перехода в команду «Хаас» в качестве резервного пилота на сезон 2026 года.

«Для пилота, который дебютировал в Формуле-1 в этом году и сейчас не выступает, рассматривается вариант сотрудничества с «Хаасом». В паддоке также говорят о возможной связке с «Тойотой» и выступлениях в японской Супер Формуле, чтобы поддерживать форму. Это может сочетаться с ролью резервного гонщика «Хааса», — приводит слова журналиста Криса Медланда Crash со ссылкой на подкаст Pit Pass F1.

Ранее сообщалось, что Джек Дуэн может вернуться на роль боевого пилота «Альпин».