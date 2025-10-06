Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 британский автогонщик Льюис Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Михаэля Шумахера. На Гран-при Сингапура британский гонщик показал лучшее время круга и стал первым пилотом в истории чемпионата, который делал это в 16 сезонах подряд.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

Хэмилтон начал гонку шестым и финишировал восьмым после проблем с тормозами и штрафа. Однако в конце заезда, перейдя на мягкие шины, он показал лучший круг — первый в этом сезоне и первый за рулём «Феррари».

Ранее рекорд принадлежал легендарному немцу Михаэлю Шумахеру, который демонстрировал лучшие круги 15 сезонов подряд с 1992 по 2006 год.

Материалы по теме
Босс «Феррари» Вассёр ответил, насколько безопасно было ехать Хэмилтону без тормозов

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android