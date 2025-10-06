Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион Формулы-1 британский автогонщик Льюис Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Михаэля Шумахера. На Гран-при Сингапура британский гонщик показал лучшее время круга и стал первым пилотом в истории чемпионата, который делал это в 16 сезонах подряд.

Хэмилтон начал гонку шестым и финишировал восьмым после проблем с тормозами и штрафа. Однако в конце заезда, перейдя на мягкие шины, он показал лучший круг — первый в этом сезоне и первый за рулём «Феррари».

Ранее рекорд принадлежал легендарному немцу Михаэлю Шумахеру, который демонстрировал лучшие круги 15 сезонов подряд с 1992 по 2006 год.

