Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера
Семикратный чемпион Формулы-1 британский автогонщик Льюис Хэмилтон установил новый рекорд, превзойдя достижение Михаэля Шумахера. На Гран-при Сингапура британский гонщик показал лучшее время круга и стал первым пилотом в истории чемпионата, который делал это в 16 сезонах подряд.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
Хэмилтон начал гонку шестым и финишировал восьмым после проблем с тормозами и штрафа. Однако в конце заезда, перейдя на мягкие шины, он показал лучший круг — первый в этом сезоне и первый за рулём «Феррари».
Ранее рекорд принадлежал легендарному немцу Михаэлю Шумахеру, который демонстрировал лучшие круги 15 сезонов подряд с 1992 по 2006 год.
