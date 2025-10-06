«Дерзко, мне нравится!» Деймон Хилл — об обгоне Норриса на ГП Сингапура
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл оценил обгон 25-летнего пилота «Макларена» британца Ландо Норриса своего 24-летнего австралийского напарника Оскара Пиастри, который тот совершил в рамках гонки Гран-при Сингапура.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
«Насчёт Ландо: дерзко, мне нравится!» — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, по итогам гонки Гран-при Сингапуры Ландо финишировал третьим, а Оскар — четвёртым. Победителем же стал 27-летний лидер немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл.
Ранее Егор Оруджев прокомментировал претензии Макса Ферстаппена к Ландо Норрису после квалификации Гран-при Сингапура.
