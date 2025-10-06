«Дерзко, мне нравится!» Деймон Хилл — об обгоне Норриса на ГП Сингапура

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл оценил обгон 25-летнего пилота «Макларена» британца Ландо Норриса своего 24-летнего австралийского напарника Оскара Пиастри, который тот совершил в рамках гонки Гран-при Сингапура.

«Насчёт Ландо: дерзко, мне нравится!» — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Сингапуры Ландо финишировал третьим, а Оскар — четвёртым. Победителем же стал 27-летний лидер немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл.

