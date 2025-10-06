Скидки
Леклер: «Феррари» не сможет улучшить форму до конца сезона — новых деталей не будет

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команда испытывает серьёзные трудности с болидом и не ожидает улучшений в оставшихся гонках сезона.

«Это очень тяжело. Мы не сильны в данный момент и серьёзно страдаем из-за проблем с машиной. Не думаю, что в нынешнем болиде есть что-то, что позволит нам сделать шаг вперёд. Такова реальность: у нас не будет новых деталей, поэтому не знаю, как можно изменить ситуацию. В начале сезона мы немного продвинулись, но и другие не стояли на месте — особенно «Ред Булл» и теперь «Мерседес». Мы единственные, кто не нашёл решение», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

