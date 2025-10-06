Скидки
Джордж Расселл: я готов бороться за чемпионство

Джордж Расселл: я готов бороться за чемпионство
После победы на Гран-при Сингапура гонщик «Макларена» Джордж Расселл заявил, что готов бороться за чемпионский титул. Эта победа стала для него пятой в карьере и второй в сезоне после триумфа на Гран-при Канады в июне.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Я сегодня совсем другой гонщик по сравнению с тем, кто был пару лет назад, и чувствую себя более цельным, более уверенным. Точно знаю, что нужно делать в каждой ситуации. Конечно, перед гонкой я был немного нервным, но не чувствовал дополнительного давления. Это была просто гонка, и я знал, что у меня есть шанс выиграть, и чувствовал себя с этим комфортно. Уже давно говорю — я готов бороться за чемпионство. Я готов сделать следующий шаг», — приводит слова Расселла ESPN.

Расселл многократно отвергал предложения «Мерседеса» о продлении контракта — Racingnews365
