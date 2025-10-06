Скидки
Алонсо иронично прокомментировал признание себя «Гонщиком дня» после гонки ГП Сингапура

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо иронично прокомментировал то, что его признали «Гонщиком дня» после выступления в гонке Гран-при Сингапура, по итогам которой он финишировал седьмым.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Иногда ты стартуешь 20-м, финишируешь шестым, а «Гонщиком дня» становится кто-нибудь, кто стартовал первым и финишировал третьим. Так что я очень удивлён», — приводит слова Алонсо аккаунт Formula Directa в социальной сети Х.

Победителем гонки Гран-при Сингапура стал 27-летний лидер немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл. Вторым финишировал Макс Ферстаппен, а третьим — Ландо Норрис.

