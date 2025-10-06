Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» подготовит подробный разбор инцидента Пиастри и Норриса в Сингапуре

«Макларен» подготовит подробный разбор инцидента Пиастри и Норриса в Сингапуре
Аудио-версия:
Комментарии

Босс «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что после контакта между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на первом круге Гран-при Сингапура команда проведёт детальный разбор ситуации. Цель встречи — обсудить произошедшее с точки зрения обоих гонщиков и убедиться, что внутренние правила команды соблюдаются.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Наш разбор должен быть очень подробным и аналитичным, мы учтём точки зрения обоих пилотов и на основе этого сформируем общее мнение. Это важно не только ради очков чемпионата, но и для доверия гонщиков к принципам работы команды. Если кто-то начнёт считать, что к нему применяются правила несправедливо, это может привести к нарушению правил, игнорированию командных указаний и разрушению всей системы. Поэтому эти беседы сейчас критически важны», — приводит слова Стеллы The Race.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев — о контакте «Макларенов» на старте: Норрис не сделал прямо что-то ужасное
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android