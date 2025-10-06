«Макларен» подготовит подробный разбор инцидента Пиастри и Норриса в Сингапуре

Босс «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что после контакта между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на первом круге Гран-при Сингапура команда проведёт детальный разбор ситуации. Цель встречи — обсудить произошедшее с точки зрения обоих гонщиков и убедиться, что внутренние правила команды соблюдаются.
«Наш разбор должен быть очень подробным и аналитичным, мы учтём точки зрения обоих пилотов и на основе этого сформируем общее мнение. Это важно не только ради очков чемпионата, но и для доверия гонщиков к принципам работы команды. Если кто-то начнёт считать, что к нему применяются правила несправедливо, это может привести к нарушению правил, игнорированию командных указаний и разрушению всей системы. Поэтому эти беседы сейчас критически важны», — приводит слова Стеллы The Race.
