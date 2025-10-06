Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Семикратный чемпион мира Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за травмы

Семикратный чемпион мира Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний звёздный испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за перелома правой руки, который он получил в ходе основной гонки Гран-при Индонезии. Об этом информирует пресс-служба чемпионата.

Согласно официальной информации, Марку не потребуется медицинская операция, однако его план восстановления исключает участие в ближайших двух Гран-при. Также отмечается, что результаты клинического обследования и рентгенологическая оценка не выявили какой-либо связи с предыдущими травмами и подтвердили отсутствие значительного смещения кости спортсмена. Испанский мотогонщик будет проходить еженедельные обследования.

Кроме того, Марк выступил с заявлением насчёт восстановления и неучастия в ближайших этапах MotoGP.

«К счастью, травма несерьёзная, однако важно соблюдать сроки восстановления. Моя цель — вернуться до конца сезона, но не торопить события сверх рекомендаций врачей. Главные цели, как мои личные, так и команды, были достигнуты, так что теперь приоритетом является надлежащее восстановление», — приводит слова Маркеса пресс-служба MotoGP.

Маркес получил травму из-за итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»), который допустил ошибку и вынес семикратного чемпиона на старте гонки в Мандалике.

Материалы по теме
Семикратный чемпион Марк Маркес сломал правую руку на Гран-при Индонезии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android