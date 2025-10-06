Семикратный чемпион мира Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за травмы

32-летний звёздный испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес пропустит Гран-при Австралии и Малайзии из-за перелома правой руки, который он получил в ходе основной гонки Гран-при Индонезии. Об этом информирует пресс-служба чемпионата.

Согласно официальной информации, Марку не потребуется медицинская операция, однако его план восстановления исключает участие в ближайших двух Гран-при. Также отмечается, что результаты клинического обследования и рентгенологическая оценка не выявили какой-либо связи с предыдущими травмами и подтвердили отсутствие значительного смещения кости спортсмена. Испанский мотогонщик будет проходить еженедельные обследования.

Кроме того, Марк выступил с заявлением насчёт восстановления и неучастия в ближайших этапах MotoGP.

«К счастью, травма несерьёзная, однако важно соблюдать сроки восстановления. Моя цель — вернуться до конца сезона, но не торопить события сверх рекомендаций врачей. Главные цели, как мои личные, так и команды, были достигнуты, так что теперь приоритетом является надлежащее восстановление», — приводит слова Маркеса пресс-служба MotoGP.

Маркес получил травму из-за итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»), который допустил ошибку и вынес семикратного чемпиона на старте гонки в Мандалике.