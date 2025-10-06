Баттон удивлён мягкому штрафу Хэмилтона за срезанные повороты в Сингапуре

Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о штрафе пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона после Гран-при Сингапура. После гонки британский пилот получил пять штрафных секунд за неоднократное срезание трассы на последних кругах из-за проблем с тормозами.

«Честно говоря, я был поражён. Пять секунд? Это не слишком много, если учитывать, сколько поворотов срезал Льюис. Со мной такого в гонке не происходило — обычно ты чувствуешь, когда тормоза начинают работать хуже, и команда видит, что они перегреваются», — приводит слова Баттона Planet F1.

