Хаджар назвал Алонсо «ворчливым» после того, как Фернандо саркастично высказался о нём

21-летний пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар ответил на комментарий 44-летнего двукратного чемпиона Формулы-1, а также гонщика «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо. Тот в ходе гонки Гран-при Сингапура саркастично назвал Исака «героем гонки», поскольку сдерживал Алонсо почти круг, что стоило самому Фернандо около пяти секунд.

«Я не выталкивал его с трассы и боролся с ним чисто. Если Алонсо не понравилось наше сражение, значит, он очень ворчливый, поэтому ничего не могу для него сделать», — приводит слова Хаджара портал Racingnews365.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Сингапура испанский пилот финишировал седьмым, а французский гонщик — 11-м.