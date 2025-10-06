Скидки
Хаджар назвал Алонсо «ворчливым» после того, как Фернандо саркастично высказался о нём

21-летний пилот «Рейсинг Буллз» француз Исак Хаджар ответил на комментарий 44-летнего двукратного чемпиона Формулы-1, а также гонщика «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо. Тот в ходе гонки Гран-при Сингапура саркастично назвал Исака «героем гонки», поскольку сдерживал Алонсо почти круг, что стоило самому Фернандо около пяти секунд.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Я не выталкивал его с трассы и боролся с ним чисто. Если Алонсо не понравилось наше сражение, значит, он очень ворчливый, поэтому ничего не могу для него сделать», — приводит слова Хаджара портал Racingnews365.

Напомним, по итогам гонки Гран-при Сингапура испанский пилот финишировал седьмым, а французский гонщик — 11-м.

Материалы по теме
