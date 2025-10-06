Алонсо высказался о борьбе с Хаджаром, назвавшим его «ворчливым»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу с гонщиком «Рейсинг Буллз» Исаком Хаджаром на Гран-при Сингапура.

«Некоторые манёвры на скорости 300 км/ч в Сингапуре немного за гранью, однако каждый гоняется как хочет, и контакта не было, так что всё нормально. У них очень быстрая машина, но мало очков, поэтому это их проблема. Думаю, у него были небольшие проблемы с мотором, на прямых он был медленнее, поэтому иногда в некоторых сражениях нужно понимать, когда лучше бороться, а когда нет. Финальный результат мог быть хуже для нас обоих, особенно для него, поэтому был ненужный риск. Но я понимаю, что это Сингапур и нужно бороться, он сделал всё возможное, однако мы потеряли немного времени», — приводит слова Алонсо RacingNews365.