Алонсо высказался о борьбе с Хаджаром, назвавшим его «ворчливым»

Алонсо высказался о борьбе с Хаджаром, назвавшим его «ворчливым»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал борьбу с гонщиком «Рейсинг Буллз» Исаком Хаджаром на Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Некоторые манёвры на скорости 300 км/ч в Сингапуре немного за гранью, однако каждый гоняется как хочет, и контакта не было, так что всё нормально. У них очень быстрая машина, но мало очков, поэтому это их проблема. Думаю, у него были небольшие проблемы с мотором, на прямых он был медленнее, поэтому иногда в некоторых сражениях нужно понимать, когда лучше бороться, а когда нет. Финальный результат мог быть хуже для нас обоих, особенно для него, поэтому был ненужный риск. Но я понимаю, что это Сингапур и нужно бороться, он сделал всё возможное, однако мы потеряли немного времени», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

