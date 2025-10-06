«Обожаю». Деймон Хилл — об ироничных переговорах Алонсо с командой во время ГП Сингапура
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл в трёх словах отреагировал на переговоры 44-летнего двукратного обладателя титула Ф-1, а также пилота «Астон Мартин» испанца Фернандо Алонсо со своей командой в радиоэфире.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
Деймон опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором была приведены слова Алонсо, сказанные им во время гонки Гран-при Сингапура, о том, что он отключит радио своему инженеру.
«Я его обожаю», — написал Хилл.
Напомним, испанский пилот финишировал в гонке Гран-при Сингапура на седьмой позиции. Победителем же стал 27-летний лидер немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл.
