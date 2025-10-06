Хэмилтон объяснил, что нужно сделать «Феррари», чтобы снова стать великой командой

40-летний семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон опубликовал заявление по итогам Гран-при Сингапура, объяснив, как его команде добиться успеха и обрести величие.

«После тяжёлой недели так приятно вернуться домой. У меня было время подумать о своей поездке из Сингапура, и главное чувство, которое я испытываю, — это благодарность. Поддержка и любовь, которые ощущал с тех пор, как потерял Роско, стали для меня напоминанием о том, что, даже когда всё кажется мрачным, в мире есть много хорошего. Нужно лишь искать его.

Я тоже стараюсь замечать позитивные моменты в своей работе. В СМИ часто пишут только о проблемах и неудачах, которые у нас возникают. Но в последние несколько месяцев я сосредоточился на другой истории — о том, как наша команда реагирует, когда что-то идёт не так. Как мы поднимаемся и начинаем делать всё сначала, даже когда это кажется невозможным.

Воскресенье стало ярким примером того, как мы можем работать. Мы выбрали верную стратегию, но проблема с тормозами помешала нам добиться успеха, когда мы набрали ход. Сейчас возвращаемся на базу, чтобы извлечь уроки из минувшей гонки и разработать план для следующей.

Очень горжусь нашей командой и стремлюсь помочь ей достичь результатов, которых заслуживает и она, и наши болельщики. Вижу, как мы движемся вперёд, и восхищаюсь той тяжёлой работой, которую проделываем в рамках каждой гонки. Однако, чтобы стать великой командой, нам нужно не просто прогрессировать, но и постоянно совершенствоваться. Вместе мы способны на великие дела, и, если мы сможем развить наши достижения и изменить то, что нам необходимо, я полностью уверен, что мы достигнем поставленных целей. Форца «Феррари»!» — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.