Стал известен размер компенсации, которую получит экс-сотрудница «Ред Булл» от Хорнера

Британское издание Daily Mail раскрыло сумму, за которую бывшая сотрудница «Ред Булл», пожелавшая остаться анонимной, отказалась от своих обвинений в адрес экс-руководителя «быков» Кристиана Хорнера «в неподобающем поведении» и согласилась завершить судебное разбирательство с ним.

Согласно информации, полученной от близких к ситуации источников, девушке будут выплачена сумма в размере £ 3 млн (€ 3,5 млн). Более подробные детали договора между сторонами на данный момент не опубликованы.

Напомним, об обвинении сотрудницы австрийской команды против Кристиана – тогда руководителя гоночного коллектива – стало известно в начале февраля 2024 года. Из-за обвинений «Ред Булл» принял решение провести внутреннее расследование, по итогам которого Хорнер был оправдан. В июле нынешнего года Кристиан покинул австрийскую команду. Ожидается, что Хорнер вернётся в Формулу-1 в 2026 году.

