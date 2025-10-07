Скидки
Льюис Хэмилтон намёком ответил на упрёки Фернандо Алонсо после Гран-при Сингапура

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился отрывком из британского телевизионного ситкома «Одной ногой в могиле».
На видео представлена подборка, где в ироничной манере постоянно повторяется фраза «Не могу в это поверить». Отметим, что эту фразу произнёс пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо несколько раз после финиша, когда не сумел обогнать Хэмилтона.

Кроме того, Льюис дописал «18 лет...», что можно считать отсылкой к их противостоянию в 2007 году, когда оба выступали за «Макларен». Тогда между напарниками разгорелась ожесточённая борьба за лидерство, приведшая к конфликту и потере шансов на титул — чемпионом тогда стал Кими Райкконен («Феррари»).

