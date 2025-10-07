Цуноду призвали признать, что он «недостаточно хорош» для «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде заявил, что Юки Цуноде пора признать: его уровень не соответствует требованиям команды «Ред Булл». Поводом для критики стало неудачное выступление японца на Гран-при Сингапура, где он вновь остался без очков.

«Он полностью потерян. Напарник обогнал его на круг, а он всё ещё говорит, что показал хорошую скорость. Но это не так — он был очень медленным. Его первый круг был катастрофой. На интервью видно, что он не понимает, что происходит, не знает, что сказать и куда смотреть. У него нет оправданий — он может только посмотреть в зеркало и признать, что недостаточно хорош», — приводит слова ван дер Гарде Planet F1 со ссылкой на Viaplay.