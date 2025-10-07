Фернандо Алонсо раскритиковал Формулу-1 за манеру трансляции гонки Гран-при Сингапура

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступил с призывом улучшить телетрансляцию гонок после того, как его финальная борьба с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Сингапура осталась за кадром.

«Раз уж поул-позишен в частном радиоэфире за мной, пора донастроить основную трансляцию и показать фанатам всё, что происходит на трассе!» — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

Во время прошедшего Гран-при Сингапура Алонсо отыграл более 40 секунд у британца Льюиса Хэмилтона («Феррари»), когда тот замедлился из-за проблем с тормозами. Хэмилтон начал срезать повороты, чтобы удержаться впереди, и финишировал всего на четыре десятых секунды раньше. Однако в телевизионный эфир вся развязка не попала — зрителям показали только лидеров гонки и реакции команд. При этом другие сражения на трассе, включая обгон Лэнса Стролла на 50-м круге, также не попали ни в прямой эфир, ни в повторы.

