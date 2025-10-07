В «Макларене» объяснили, почему не приказали Норрису пропустить Пиастри в Сингапуре

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла рассказал, почему Ландо Норрис не получил указания вернуть позицию Оскару Пиастри после их контакта на первом круге Гран-при Сингапура.

«Команда имеет право вмешаться, если ситуация того требует. Мы оценили эпизод и решили, что менять позиции нет необходимости. При этом важно, чтобы пилоты чётко высказывали своё мнение — и Оскар сделал именно это. Позже мы вновь проанализировали момент и пришли к выводу, что приняли верное решение. Контакт между пилотами стал следствием другого инцидента — небольшого касания Ландо с машиной Макса Ферстаппена. Мы изучим всё подробнее, но тогда посчитали, что это часть общей гоночной ситуации», — приводит слова Стеллы RacingNews365.