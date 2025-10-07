Скидки
«Макларен» повторил рекорд «Ред Булл», досрочно выиграв Кубок конструкторов

«Макларен» повторил рекорд «Ред Булл», досрочно выиграв Кубок конструкторов
Британская команда Формулы-1 «Макларен» гарантировала себе победу в Кубке конструкторов в сезоне-2025. Этот успех команда обеспечила на Гран-при Сингапура за шесть этапов до конца чемпионата.

Тем самым «Макларен» повторил рекорд австрийской команды «Ред Булл», которая в 2023 году также досрочно выиграла Кубок конструкторов за шесть гонок до конца сезона. Отметим также, что в сезоне-2023 было 22 Гран-при. Нынешний сезон состоит из 24 этапов.

Напомним, на Гран-при Сингапура пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри показали третий и четвёртый результат соответственно. Сейчас в активе команды 650 очков. У располагающегося на втором месте «Мерседеса» 325 очков.

Главные новости дня:

