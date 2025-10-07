Скидки
Авто Новости

Инженеры «Феррари» недовольны критикой Леклера, в команде растёт напряжение — CdS

Инженеры «Феррари» недовольны критикой Леклера, в команде растёт напряжение — CdS
Внутри команды «Феррари» усилилось напряжение после Гран-при Сингапура. По данным Corriere dello Sport, инженеры «Скудерии» выразили недовольство Шарлем Леклером из-за его критики болида, а между руководителем команды Фредериком Вассёром и главным инженером Маттео Тоньиналли произошёл напряжённый разговор.

Ситуация в «Феррари» обострилась на фоне снижения результатов во второй половине сезона. С момента продления контракта Вассёра 31 июля команда набрала 50 очков в пяти гонках, уступив «Макларену», «Мерседесу» и «Ред Булл». Проблемы с аэродинамикой и тормозной системой остаются нерешёнными, что вызывает недовольство в техническом отделе. По информации итальянских СМИ, Леклер и его окружение рассматривают различные варианты на будущее, включая возможный переход в другую команду в 2027 году.

Леклер: «Феррари» не сможет улучшить форму до конца сезона — новых деталей не будет
