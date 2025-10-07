Скидки
Тото Вольф объяснил, почему в Ф-1 мало азиатских гонщиков

Тото Вольф объяснил, почему в Ф-1 мало азиатских гонщиков
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему в Формуле-1 практически нет пилотов из Азии. По его словам, для популяризации спорта в регионе важно, чтобы у молодых фанатов появлялись герои, на которых можно равняться.

«Формула-1 — это чистая меритократия, за рулём должен быть лучший пилот. Всё начинается с картинга. Людям нужны герои. Когда росло количество немецких гонщиков, это произошло потому, что дети видели Михаэля Шумахера. Нужна искра — и тогда всё развивается», — приводит слова Вольфа grandprix247.

На текущий момент в серии выступают только два представителя Восточной Азии: японец Юки Цунода из «Ред Булл» и таец Алекс Албон из «Уильямса».

