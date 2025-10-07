В «Ред Булл» признали, что развитие старого болида может осложнить старт сезона-2026

Босс «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что продолжение работы над болидом RB21 в 2025 году может негативно сказаться на подготовке к сезону-2026. Несмотря на возможные трудности, команда считает инвестирование в текущие обновления правильным решением.

«С нашей точки зрения это правильный выбор. Сейчас важно понять, сколько производительности можно получить из нынешнего проекта. Если нам удастся подтвердить эффективность наших методов и инструментов, мы подойдём к разработке следующего болида с уверенностью, даже если регламент будет полностью другим. Конечно, это может повлиять на старт сезона-2026, но для нас такой компромисс оправдан», – приводит слова Мекиса Motorsport Week.