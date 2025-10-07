Боссы «Феррари» Элканн и Винья посетят Маранелло на фоне слабых результатов команды Ф-1

Глава компании «Феррари» Джон Элканн и генеральный директор Бенедетто Винья планируют встретиться с командой Формулы-1 в Маранелло. Высшее руководство компании намерено обсудить текущую ситуацию «Скудерии», которая проводит сезон с неудовлетворительными результатами. Об этом сообщает Sky Sport.

Сезон «Феррари» отмечен низкими показателями: команда заняла всего пять подиумов, все — с участием Леклера. Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон переживает худший сезон в карьере, а болид команды не показывает конкурентоспособности против «Макларена», «Ред Булл» и «Мерседеса».

Сколько зарабатывают в Формуле-1.