Мартин Брандл отреагировал на победу Джорджа Расселла в Сингапуре

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о победе пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на недавнем Гран-при Сингапура.

«Квалификация и гонка в Сингапуре принадлежали Джорджу Расселлу и команде «Мерседес». Это было доминирующее выступление, напоминающее Гран-при Канады, который состоялся ранее в сезоне: два невероятно быстрых круга в квалификации и идеальный старт дали Джорджу контроль над гонкой. И он точно знал, как управлять ситуацией на протяжении следующих 62 кругов.

Удивительно, что это всего лишь седьмой поул и пятая победа Джорджа. Легко представить, что их больше. Это напоминает нам, что большую часть своей ранней карьеры он провёл в команде «Уильямс», которая тогда испытывала трудности, прежде чем перейти в основной «Мерседес», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

