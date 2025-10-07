Скидки
Мартин Брандл отреагировал на победу Джорджа Расселла в Сингапуре

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о победе пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла на недавнем Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«Квалификация и гонка в Сингапуре принадлежали Джорджу Расселлу и команде «Мерседес». Это было доминирующее выступление, напоминающее Гран-при Канады, который состоялся ранее в сезоне: два невероятно быстрых круга в квалификации и идеальный старт дали Джорджу контроль над гонкой. И он точно знал, как управлять ситуацией на протяжении следующих 62 кругов.

Удивительно, что это всего лишь седьмой поул и пятая победа Джорджа. Легко представить, что их больше. Это напоминает нам, что большую часть своей ранней карьеры он провёл в команде «Уильямс», которая тогда испытывала трудности, прежде чем перейти в основной «Мерседес», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

