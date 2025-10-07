Скидки
Главная Авто Новости

Фредерик Вассёр: «Феррари» не удалось использовать весь потенциал машины в Сингапуре

Фредерик Вассёр: «Феррари» не удалось использовать весь потенциал машины в Сингапуре
Аудио-версия:
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил, почему команда не смогла показать истинный темп на Гран-при Сингапура. По его словам, проблемы с тормозами помешали пилотам раскрыть возможности болидов.

«Очень рано в гонке мы попросили Шарля действовать по схеме «lift and coast». Речь шла не только о том, чтобы чуть снизить скорость на прямой, но и о поиске правильной точки торможения. В каждой гонке баланс тормозов приходится подстраивать чуть больше вперёд, чуть больше назад. В итоге мы теряем часть темпа относительно реальных возможностей машины. Это особенно расстраивает, потому что в начале уикенда в Баку и Сингапуре у нас был темп, но мы не смогли его извлечь. Для команды и пилотов это очень неприятно, так как приходится гоняться с ограничениями», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

Новости. Авто
Новости. Авто

