Стелла рассказал о подходе «Макларена» к регулированию борьбы между Норрисом и Пиастри

Босс «Макларена» Андреа Стелла заявил, что внутренняя конкуренция между пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри будет регулироваться командными принципами. Он подчеркнул, что главной задачей остаётся честная борьба гонщиков и сохранение спортивного соперничества на трассе, сообщили в команде.

«Внутренняя борьба за чемпионский титул регулируется принципами, которые учитывают интересы команды. В эти интересы входит обеспечение честной борьбы между нашими пилотами — чтобы они могли стремиться к своим целям и проявлять спортивное соперничество. Эти принципы остаются неизменными даже после завоевания Кубка конструкторов», — приводит слова Стеллы GPblog.