Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода похвалил собственный темп на ГП Сингапура, несмотря на проигрыш круга Ферстаппену

Цунода похвалил собственный темп на ГП Сингапура, несмотря на проигрыш круга Ферстаппену
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода считает, что его скорость в гонке в Сингапуре была конкурентоспособной, хотя старт сложился неудачно и он финишировал 12-м.

«До двух гонок назад я почти безнадёжно смотрелся на трассе — по темпу я был где-то 18-м или 19-м. Но сейчас у меня хороший темп, достаточно конкурентоспособный по сравнению с лидерами. Мне нужно только собрать всё воедино на быстром круге и показать стабильность на длинных отрезках. Если удастся это сделать, будет хорошо», — приводит слова Цуноды Autosport.

На Гран-при Сингапура Цунода проиграл круг своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.

Материалы по теме
Тото Вольф объяснил, почему в Ф-1 мало азиатских гонщиков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android