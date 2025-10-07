Цунода похвалил собственный темп на ГП Сингапура, несмотря на проигрыш круга Ферстаппену

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода считает, что его скорость в гонке в Сингапуре была конкурентоспособной, хотя старт сложился неудачно и он финишировал 12-м.

«До двух гонок назад я почти безнадёжно смотрелся на трассе — по темпу я был где-то 18-м или 19-м. Но сейчас у меня хороший темп, достаточно конкурентоспособный по сравнению с лидерами. Мне нужно только собрать всё воедино на быстром круге и показать стабильность на длинных отрезках. Если удастся это сделать, будет хорошо», — приводит слова Цуноды Autosport.

На Гран-при Сингапура Цунода проиграл круг своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.