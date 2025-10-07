Скидки
Брандл — после ГП Сингапура: отношения между Пиастри и Норрисом теперь изменятся навсегда

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился впечатлениями от недавнего Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066

«За час до выхода машин на старт пошёл приличный дождь. Этот участок трассы может сохнуть очень долго, но днём было солнечно, поверхность сильно прогрелась и высохла довольно быстро. Расселл отлично стартовал. Ферстаппен и Хэмилтон — чуть хуже. Норрис успешно захватил внутреннюю траекторию на третьем повороте. Впечатляюще, но на влажной трассе, столкнувшись с задней частью болида Ферстаппена и повредив своё переднее крыло, он продолжил атаковать, задев при этом напарника Пиастри, что не понравилось последнему.

Пиастри просил команду вмешаться, но «Макларен» отказался. Это могло бы перерасти в жаркую командную встречу после гонки, и я абсолютно уверен, что взаимоотношения между двумя пилотами «Макларена» теперь изменятся навсегда. Возможно, гоночному коллективу стоит просто позволить им бороться друг с другом без вмешательства», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Мартин Брандл отреагировал на победу Джорджа Расселла в Сингапуре

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

