«Я сильно поплатился за это». Крейг Слэйтер — о своём «заплыве» в фейковой бухте ГП Майами

Эксперт Sky Sports Крейг Слэйтер высказался о последствиях своего знаменитого «заплыва» в фейковой бухте Гран-при Майами. Журналист вспомнил, как во время репортажа о первом в истории этапе Формулы-1 в Майами в 2022 году решил изобразить плавание на спине по искусственному «водоёму», ставшему одним из главных мемов того уикенда.

Фото: Скриншот

«Должен сказать, я сильно поплатился за это. Я не собирался прыгать в воду. Знал, что некоторые уже фотошопили себя на фоне этой марины, но сам заплыв получился спонтанным — камера как раз отошла, и я подумал: «А что, если попробовать немного поплавать на спине?» И в общем даже сработало. У меня получилось двигаться. Но потом, как оказалось, было созвано экстренное совещание с руководством Miami Dolphins. Они были не очень довольны. Хотя, когда мы встретились позже, отнеслись с пониманием.

Мне было действительно жаль людей, которые занимались маркетингом гонки — они решили, что я их высмеиваю. На самом деле всё было организовано здорово. Они отлично справились. У меня и мысли не было как-то насмехаться над организаторами Гран-при — пожалуй, самым отполированным этапом в календаре. Если у вас будет шанс — обязательно посетите его», — ответил Слэйтер пользователю на Reddit.

