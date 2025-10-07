Скидки
Лиам Лоусон рассказал, как Даниэль Риккардо поддержал его после замены в 2023 году

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон вспомнил Гран-при Сингапура 2023 года, после которого он занял место Даниэля Риккардо в команде. Новозеландец отметил, что ситуация была неловкой для обоих, но подчеркнул человеческие качества австралийца и его поддержку в тот период.

«Для нас обоих это было очень неудобно. Но главное, что я тогда понял, – насколько Даниэль хороший человек. Он помогал мне с самого начала, когда я впервые заменил его после травмы руки, и продолжал поддерживать, когда я вернулся к роли резервного пилота.

У нас сложились отличные отношения, и они такими остаются. После того уикенда я понял, как сильно уважаю его. Мы оба с юга света, и, наверное, поэтому понимаем друг друга. Добраться до этого уровня сложно, и нам обоим повезло», – приводит слова Лоусона Autosport.

