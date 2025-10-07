Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сэм Бёрд назвал 20-летнего гонщика, который через год-два будет бороться за титул в Ф-1

Сэм Бёрд назвал 20-летнего гонщика, который через год-два будет бороться за титул в Ф-1
Комментарии

38-летний британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) Сэм Бёрд поделился мнением о 20-летнем гонщике «Хааса» Оливере Бермане.

«Дам ему год, может быть – два, и он окажется в большой команде, будет бороться за победы и подиумы. Не раз он был быстрее Окона, особенно в квалификациях. Иногда, может, случались ошибки, но он показывает, что способен бороться за первые позиции на стартовой решётке. Думаю, в этом году за ним действительно интересно наблюдать. Если посмотреть на всех новичков, то мне особенно понравились Исак Хаджар и Берман», — сказал Бёрд в подкасте The Chequered Flag.

Материалы по теме
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура
Цунода провалился, суперновичок «Мерседеса» опять расстроил. Оценки за Гран-при Сингапура

Протесты в Мадриде из-за строительства трассы Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android