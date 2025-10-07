Сэм Бёрд назвал 20-летнего гонщика, который через год-два будет бороться за титул в Ф-1

38-летний британский автогонщик, победитель чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) Сэм Бёрд поделился мнением о 20-летнем гонщике «Хааса» Оливере Бермане.

«Дам ему год, может быть – два, и он окажется в большой команде, будет бороться за победы и подиумы. Не раз он был быстрее Окона, особенно в квалификациях. Иногда, может, случались ошибки, но он показывает, что способен бороться за первые позиции на стартовой решётке. Думаю, в этом году за ним действительно интересно наблюдать. Если посмотреть на всех новичков, то мне особенно понравились Исак Хаджар и Берман», — сказал Бёрд в подкасте The Chequered Flag.

