Патрезе рассказал, какой человек нужен «Феррари» для успеха

Патрезе рассказал, какой человек нужен «Феррари» для успеха
Бывший гонщик Формулы-1 Риккардо Патрезе выразил мнение, что итальянской команде «Феррари» не хватает человека, отлично разбирающегося в технической составляющей болида.

«Феррари» сейчас сосредоточена на сезоне-2026, но проблема «Феррари» в том, что она — «Феррари». Никто не занимает ту должность, которую Эдриан Ньюи занимал в «Ред Булл», или Андреа Стелла — в «Макларене», — приводит слова Риккардо Патрезе FormulaPassion.

Напомним, «Феррари» за шесть этапов до конца сезона-2025 Формулы-1 располагается на третьем месте в турнирной таблице Кубка конструкторов, набрав 298 очков. Второе место занимает «Мерседес», на счету которого 325 баллов. Выиграл чемпионат досрочно «Макларен», набравший уже 650 очков.

