«Порше» закроет свою программу в гиперкарах в WEC

Компания «Порше» объявила о закрытии заводской команды в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) по окончании сезона-2025. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя. В настоящий момент заводская команда выступает в WEC в классе гиперкаров.

Напомним, в прошлом году экипаж «Порше» в составе Кевина Эстре, Лоренса Вантора и Андре Лоттерера выиграл чемпионат.

При этом компания сосредоточит усилия как на продолжении участия завода в IMSA, так и на своей работе в Формуле-Е.

В сезоне-2025 в WEC «Порше» записал на свой счёт одну победу в чемпионате на трассе в Техасе. Эстре и Вантор располагаются на третьем месте в чемпионате мира.

