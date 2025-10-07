В Формуле-1 скорректируют формат квалификации из-за прихода «Кадиллака»

В Формуле-1 планируют изменить формат квалификации в сезоне-2026 в связи с приходом в чемпионат 11-й команды, американского коллектива «Кадиллак». Об этом сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, в сезоне-2026 по итогам первого сегмента квалификации из борьбы будут выбывать шесть пилотов, а не пять, как происходит на протяжении последних лет. То же самое касается и второго сегмента квалификации.

При этом в третьем сегменте за поул будут по-прежнему бороться 10 быстрейших пилотов.

Напомним, подобный формат квалификации использовался в Формуле-1 в 2016 году, когда в чемпионате участвовали 11 команд.