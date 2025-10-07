Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хорошие вещи требуют времени». Вольф — о контракте с Расселлом

«Хорошие вещи требуют времени». Вольф — о контракте с Расселлом
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил на вопрос о ситуации с контрактом британского гонщика коллектива Джорджа Расселла, который истекает в конце этого года.

«Что касается контрактов, хорошие вещи требуют времени. Важны детали, а не глобальные темы. Мы скоро сообщим о ходе переговоров», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Напомним, Расселл одержал две победы в нынешнем сезоне — на этапах в Канаде и Сингапуре.

Как ранее сообщали в СМИ, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с заплатой около $ 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.

Материалы по теме
Расселл хочет нанять независимого менеджера и отказаться от услуг Вольфа — Autosport Web
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android