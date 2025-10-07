«Хорошие вещи требуют времени». Вольф — о контракте с Расселлом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил на вопрос о ситуации с контрактом британского гонщика коллектива Джорджа Расселла, который истекает в конце этого года.

«Что касается контрактов, хорошие вещи требуют времени. Важны детали, а не глобальные темы. Мы скоро сообщим о ходе переговоров», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.

Напомним, Расселл одержал две победы в нынешнем сезоне — на этапах в Канаде и Сингапуре.

Как ранее сообщали в СМИ, изначально Расселл настаивал на трёхлетнем соглашении с заплатой около $ 20 млн за сезон, однако Вольф не готов увеличивать заработок британца сверх половины этой суммы. Теперь же британец готов принять однолетний контакт, но не хочет снижать финансовые требования.