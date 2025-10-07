Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Возможно, хотел меня удивить». Хюлькенберг — об инциденте с Колапинто в Сингапуре

«Возможно, хотел меня удивить». Хюлькенберг — об инциденте с Колапинто в Сингапуре
Комментарии

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался об инциденте с пилотом «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Сингапура.

«Инцидент получился довольно серьёзный. К счастью, я никого не задел. Колапинто затормозил на 100 м раньше, чем обычно – не знаю почему. Возможно, он хотел меня так удивить – ну, в этом случае у него неплохо получилось.

Главная проблема в том, что, когда ты находишься близко к другому болиду сзади, твоя машина теряет в прижимной силе. Так что задняя ось просто заблокировалась, и я вообще ничего не мог сделать», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Хюлькенберг финишировал в гонке на последней позиции, Колапинто в итоге завершил гонку 16-м.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
05 октября 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:40:22.367
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+5.430
3
Ландо Норрис
McLaren
+6.066
Материалы по теме
Колапинто оценил своё 18-е место в квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android