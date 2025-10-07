«Возможно, хотел меня удивить». Хюлькенберг — об инциденте с Колапинто в Сингапуре

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг высказался об инциденте с пилотом «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Сингапура.

«Инцидент получился довольно серьёзный. К счастью, я никого не задел. Колапинто затормозил на 100 м раньше, чем обычно – не знаю почему. Возможно, он хотел меня так удивить – ну, в этом случае у него неплохо получилось.

Главная проблема в том, что, когда ты находишься близко к другому болиду сзади, твоя машина теряет в прижимной силе. Так что задняя ось просто заблокировалась, и я вообще ничего не мог сделать», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

Хюлькенберг финишировал в гонке на последней позиции, Колапинто в итоге завершил гонку 16-м.