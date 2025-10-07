Скидки
Менеджер Леклера: нам нужна машина, способная побеждать, сейчас у «Феррари» нет скорости

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, высказался о будущем монегаска в составе итальянской команды.

«Многие пилоты ждут, чтобы посмотреть, насколько хорошо справится каждая команда и насколько хорошая у них получится машина. Пилоты захотят определиться, останутся ли они с этой командой или уйдут в ту, которая лучше справилась.

Шарль — один из главных талантов своего времени наряду с Максом Ферстаппеном и некоторыми другими гонщиками. Он больше не ребёнок, у него за плечами несколько сезонов с «Феррари». Но, конечно, я считаю, что нам всё ещё нужна машина, способная побеждать. Сейчас у нас хороший болид, однако у него недостаточно скорости для победы в чемпионате мира. Надеемся, что в следующем году «Феррари» построит очень хорошую машину при новых правилах», — приводит слова Тодта The Strait Times.

