Ральф Шумахер: Пиастри нервничает больше, чем обычно

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался об инциденте между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

«Сейчас Ландо выступает очень хорошо. В Сингапуре он выступил просто блестяще, и проблемой для Пиастри стало то, что он пропустил Ландо в самом начале. Как мне кажется, контакт между Норрисом и Пиастри не был намеренным. Норрис просто отвернул в сторону, потому что сам испугался, когда Макс Ферстаппен перед ним внезапно затормозил. Иногда подобное случается.

Самое важное сейчас — Пиастри нервничает больше, чем обычно. И в решающей части сезона это может ему сильно помешать», — приводит слова Ральфа Шумахера Formula Passion.